Dead Space Remake : premier trailer & visuels

Chose promis, chose due, et il était effectivement temps que Electronic Arts nous propose le tout premier trailer de gameplay pour le remake de, qui malgré l'attente ne subira aucun report : c'est toujours prévu pour le 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Parmi les informations fraîches, donc outre les salles inédites ou encore le pari du plan séquence intégral, EA Motive évoque le « Gestionnaire d'Intensité », donc en gros un algorithme qui ajustera en temps réel les apparitions des ennemis et leur façon s'attaquer, tout en modifiant l'ambiance visuelle et sonore.