Via le mode Forge, 343i va proposer la carte The Pit (Halo 3) dans Halo Infinite

343 Industries dévoile en vidéo que la map culte « The Pit » deva faire son retour dans, spécialement recréée avec les outils du mode Forge. On ne sait pas s'il s'agit d'un début pour proposer sur la longueur l'essentiel des grandes cartes de la franchise, ou une simple manière de donner l'exemple pour laisser la communauté le faire elle-même (chose qu'elle fera probablement d'ailleurs).Cette carte arriver « peu après » le 8 novembre, date qui verra l'arrivée de la grosse mise à jour hivernale venant s'intercaler entre les Saisons 2 & 3, et qui proposera les choses suivantes :- Le mode coop online- La possibilité de recommencer les missions- L'ouverture de la bêta pour le mode Forge- 2 cartes multi inédites- Un nouveau mode de jeu- Un pass spécial (30 paliers) totalement gratuit