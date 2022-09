Monster Hunter Rise : Sunbreak dévoile sa deuxième MAJ de contenu (gratuit)

Capcom vient d'annoncer que c'est ce 29 septembre queaccueillera sa deuxième MAJ gratuite de contenu, avec entre autres choses trois nouvelles bestioles dont le Chameleos Éveillé, tout un tas de skins à débloquer (ou en payant) et ce qu'il faut de quêtes et events chaque semaine pour laisser cet épisode perdurer.La troisième MAJ est d'ailleurs programmée pour novembre, et la carrière se poursuivra courant 2023.