Marvel's Midnight Suns sortira bien cette année

Lors de l'annonce d'un nouveau report le mois dernier (il aurait dû sortir en octobre), tout laissait entendre que comme bien d'autres,s'enfuirait en 2023. Ce n'est pas le cas, 2K et Firaxis ayant annoncé lors du showcase Disney x Marvel que ce tactical serait disponible le 2 décembre.Attention néanmoins : on ne parle là que des versions PC, PlayStation 5 et Xbox Series, tandis que celles sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch arriveront « plus tard ».