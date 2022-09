Star Ocean TDF : Midas et Nina se présentent

fera bien évidemment des morceaux du TGS 2022 et en attendant une nouvelle vidéo de présentation, Square Enix nous fourni deux autres vidéos pour mettre en avant certains des principaux protagonistes, ici Nina Deforges l'infirmière, et Midas Felgreed qui vient cocher la case « vieux » du casting.Sortie prévue le 27 octobre sur PC, PlayStation et Xbox.