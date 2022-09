L'information avait été « auto-leak » par une publicité Xbox post-GamesCom et c'est maintenant officiel :débarquera bien Day One dans le Game Pass, quel que soit le format, donc PC, Xbox et xCloud.La sortie est justement prévue pour le 22 novembre (également coté PlayStation), en espérant que la qualité soit au rendez-vous pour ce nouvel épisode qui proposera un mode histoire d'une bonne douzaine d'heures.