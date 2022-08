Nouveau trailer et visuels pour Wo Long

Tiens, on spéculait plus tôt dans la journée que la Team Ninja pourrait bien être le studio sélectionné par Koei Tecmo pour un partenariat avec Electronic Arts (selon une rumeur de Jeff Grubb) et, coïncidence, les développeurs nous donnent des nouvelles de leur projet en cours, doncUn nouveau Souls-like qui pour autant se démarquera de, leur précédente franchise, à commencer par une nervosité démultiplier par l'absence de jauge d'endurance, des niveaux plus verticales qui accompagneront naturellement l'arrivée d'un bouton saut, ou encore un système de moral qui évolue dans un sens ou l'autre en fonction de vos victoires et échecs : certains sorts et invocations sont réservés à des rangs supérieurs de moral, mais on ignore encore si l'on perdra tout après plusieurs trépas.Tout un équilibre qui commencera à se mettre en place avec l'arrivée d'une démo/bêta logiquement avant la fin d'année, tandis que le jeu sortira lui au premier trimestre 2023 sur PC, PlayStation, Xbox et dans le Game Pass.