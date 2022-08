The Last of Us P.1 : trailer de lancement

Encore 9 petits jours avant le lancement de, le 2 septembre et sur PlayStation 5 dans un premier temps (d'ici la fin d'année sur PC, normalement), et Sony nous offre un ultime trailer pour préparer les retardataires ou tout simplement ceux qui souhaitent redécouvrir les débuts des aventures de Joel et Ellie, sans le multi, mais incluant heureusement l'extensionLe tout fourni avec une joli rehausse technique, du 4K ou 60FPS (il faut faire un choix), une tonne d'options d'accessibilité et de nouveaux modes Speedrun et Permadeath pour les amateurs de challenge (vu que la Platine peut se débloquer en mode ultra facile cette fois).