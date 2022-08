Tout est possible : une adaptation de Killer Clowns par le producteur de Friday the 13th

Un nouveau jeu multi à la, ça pouvait faire soupirer tant les projets du genre s'enchaînent, mais quand le producteur du précité nous annonce que leur projet jeu sera une adaptation (en français » des, là on peut dire que nous sommes sur le cul tant rien ne pouvait anticiper une reprise de ce film de la fin des années 80, que les fans se refuseront de qualifier de nanar.Ça sort début 2023 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, et l'on se doit en attendant de rappeler le magnifique scénario du film : des clowns extra-terrestres arrivent sur Terre grâce à leur chapiteau volant pour nous bouffer, du genre en nous enveloppant de barbe-à-papa avant d'y enfoncer une paille géante pour nous directement pomper le sang. C'est culte, voyez ?