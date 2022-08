fera partie des titres jouables sur les stands de la GamesCom (le même stage que celui aperçu en juin), et que vous vous déplaciez ou non à Cologne, accueillez néanmoins de suite le bon gros trailer Overview pour faire un point complet avant le lancement prévu le 18 octobre prochain.Prévu sur tous les supports (même sur Switch en Cloud), cette suite aura les honneurs d'être intégrée Day One au service Game Pass, aussi bien PC que consoles Xbox.