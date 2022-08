Gotham Knights : du gameplay avec Red Hood

S'il y aura quatre personnages au centre de, absolument rien ne vous obligera à en sélectionner deux différents lors de sessions en coopération : oui, vous pourrez tout à fait choisir le même héros vous et votre pote.Et si les développeurs indiquent cela, c'est parce que (dans cette vidéo d'IGN), deux Red Hood par exemple n'offriront pas forcément le même gameplay selon la façon que vous privilégieriez tel ou tel arbre de compétences (ici Marksman et Brawler).Sortie prévue le 25 octobre sur PC, PlayStation et Xbox.