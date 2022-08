Alone in the Dark prend un nouveau départ

Vu les habitudes de THQ Nordic, on s'attendait tout naturellement à ce que le retour depasse par un remake, mais c'est avec une certaine surprise que l'on découvre un nouvel épisode tout neuf… enfin presque puisque l'on parlera plus exactement d'un reboot où l'on redécouvrira des têtes connues mais de gros changements aussi bien dans le gameplay avec une caméra à l'épaule (quel hasard) et des changements d'importance dans le scénario via l'apport de Mikael Hedberg () bien qu'on gardera les bases : le manoir et ses alentours, au cœur de la Louisiane des années 20.Pas de date de sortie (PC, PS5, SX) et comme on l'a déjà vu chez Capcom, le titre aura droit à une démo séparée du jeu principal, permettant de jouer avec Grace Saunders () alors qu'elle n'avait que 8 ans. Attention, pour l'heure, cette démo ne sera réservée qu'aux stands de la prochaine GamesCom. Mais qui sait...