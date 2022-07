Nouveau trailer de 34EVERLAST, ''le jeu qui peut être terminé en 10 minutes''

Autre curiosité de la scène indépendante japonaise,a eu droit à son deuxième trailer (on vous remet également le premier au cas où) et si vous trouvez ça autant nerveux que bourrin, c'est parce que le titre va clairement à l'essentiel : il peut être bouclé en une dizaine de minutes, le temps d'un affrontement titanesque contre un boss, le tout sans la moindre indication coté gameplay., comme stipulait le communiqué il y a quelques mois.Bon après entre le fait qu'on nous décrit qu'il faudra plusieurs runs pour vraiment comprendre l'histoire (déjà il faut battre le boss avant la fin du chrono), et le fait qu'il sera possible de ralentir le temps, on pige que ce ne sera pas une expérience qui sera bouclée à 100 % le temps de faire cuire l'eau des pâtes, et on gardera un œil sur le sujet, pour l'heure uniquement prévu sur PC (et sans date).