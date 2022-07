Kokoro Clover : le platformer très 90s

Encore une très forte odeur des années 90s aussi bien en matière de JV que d'animation lorsqu'on découvre, un pur platformer qui fera le pari d'une aventure en format épisodique, du moins dans sa structure : les 12 épisodes sont directement livrés, mais nous aurons droit à un découpage façon anime avec générique de début et de fin, et même de fausses publicités entre chacun.Ceux qui voudront aller à l'essentiel auront droit à un mode à l'ancienne, en ajoutant la présence d'une galerie dont les éléments seront à débloquer, d'un Boss Rush et de plusieurs mini-jeux.Sortie prévue le 3 août, uniquement sur PC et Switch.