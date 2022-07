Multiversus : LeBron James dès la bêta, et le duo Rick & Morty pour la Saison 1

Warner Bros nous apprend coup sur coup que sonintégrera dans son casting LeBron James, et ce dès l'ouverture de la bêta ouverte le 26 juillet sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen), bêta qui on rappelle prend des allures de « test launch » puisque c'est seulement deux semaines plus tard, le 9 août, que sera lancé la Saison 1.Saison 1 qui, on nous annonce également, offrira le duo Rick & Morty, chacun étant un personnage à part entière avec Morty disponible dès le 9 août, et Rick un peu plus tard.