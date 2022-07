Bande-annonce de la première extension de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin

Toujours du coté de Square Enix, l'éditeur nous détaille maintenant à quoi nous attendre avec la première des trois extensions de, sous-titrée « L'Épreuve de Bahamut » (20 juillet) et qui nous mettra donc à un moment face à l'une des invocations les plus connues de la franchise, mais aussi « Le Guerrier de la Lumière », héros du tout premier épisode.Pour survivre à cela et continuer de progresser dans les défis relevés en post-game, on repartira également avec :- Trois nouvelles classes (Incantateur, Invocateur et Illusionniste)- Un nouveau type d'accessoire à équiper- Équipement de type Chaos- Nouvelle arme (Spectre)L'extension est inclus dans le Pass à 30 balles qui offrira prochainement une extension basée sur Gilgamesh, et une dernière au contenu encore inconnu.