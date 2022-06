Taiko no Tatsujin : Rhythm Festival se date sur Switch, avec sa nouvelle formule à abonnement

Bandai Namco nous annonce quearrivera sur nos terres le 14 octobre, soit trois semaines après le Japon et les USA le temps d'assurer des stocks suffisants de versions boîte qui permettront de récupérer le tambourin qui va avec.Seule la Switch est conviée pour la fête, elle qui incarne aujourd'hui le nerf de la franchise (1 million de ventes pour le précédent épisode) et si le titre sera vendu à prix standard avec ses 76 pistes, on notera que le grand changement viendra d'une formule à abonnement déjà adoptée par Ubisoft avec ses: pour un prix mensuel encore non communiqué (essai gratuit de 7 jours en passant), vous accéderez à un catalogue de plus de 500 musiques.