Fall Guys se lance en F2P, sur Xbox et Switch, sans oublier la nouvelle Saison

Il fallait bien un trailer neuf pour marquer le passage à une nouvelle grande étape de la carrière de: c'est non seulement aujourd'hui que le titre passe F2P, mais il faut aussi rappeler sa disponibilité sur PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch (en plus des versions PC et PlayStation 4 donc).Mais aussi :- Mise en place du total cross-save & cross-play- Lancement de la nouvelle saison- Un Legacy Pack gratuit pour tous ceux qui possédaient le jeu avant celaLe Legacy Pack comprend 3 costumes, une plaque et le Pass de la nouvelle saison.