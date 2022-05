Soul Hackers 2 nous parle un peu Fusions

A l'instar des licences phares d'Atlus commeet, le futurn'échappera pas à un système de fusions de démons où les mots d'ordre seront une nouvelle fois la totale liberté ou presque, ainsi qu'une relative accessibilité pour définitivement laisser derrière nous l'époque du « hasard sauf si t'as un wiki sous les yeux ».Les deux vidéos ci-dessous, tirées du dernier Live en date, reviendront donc sur les deux différents types de fusion (classique par paire, ou les « spéciales »), la possibilité de choisir comme on le souhaite les compétences à transmettre, et en petite nouveauté le fait qu'un démon ayant atteint suffisamment de maturité (= d'xp quoi) vous offrir un cristal à ajouter sur une pièce d'équipement pour gratter des bonus.Sortie prévue le 25 août, mondialement, sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen.