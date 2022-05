Une date pour Outward : Definitive Edition

Comme annoncé il y a deux mois, l'excellente surpriseva avoir droit à une « Definitive Edition » uniquement à destination du PC, de la PlayStation 5 et des Xbox Series, et on a la date exacte : ce sera le 17 mai.Au programme :- Le jeu de base et ses deux extensions- Une petite upgrade graphique- Un remaniement des anciennes zones- Les extensions sont mieux intégrées au jeu de base- Ajout d'options et des menus refaits- Du contenu inédit comme de nouvelles maladies et des ennemis spéciaux inéditsA noter que l'upgrade ne sera gratuite que si vous possédez le jeu de base et les deux extensions.