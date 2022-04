Encore un Goku pour Dragon Ball Xenoverse 2

Incroyablement endurant mais quand même bientôt en fin de carrière,va encore accueillir un pack cet été qui inclura Goku Ultra Instinct, mais sa version non maîtrisée vu que Goku Ultra Instinct Maîtrisé est déjà présent dans le jeu depuis des années. Vous suivez ?On n'en voudra pas tant à Bandai Namco de faire les fonds de tiroir puisque la proposition de ce personnage vient d'un vote, les autres candidats (donc déboutés) étant C-18 version Super, Vegeta version DBGT, et en plus original Dyspo et Bergamo.Quant à Moro, Granola ou les représentants du prochain film, on commence à se dire que l'éditeur préfère peut-être patienter pour un troisième épisode.