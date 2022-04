Age of Empires IV lance sa Saison 1 et commence à s'ouvrir aux mods

adoptera comme bien d'autres la classique route des jeux à suivi pour perdurer avec les années, débutant donc avec sa Saison 1 intitulée « Festival of Ages », disponible dans les jours à venir et offrant les choses suivantes :- Mode 1V1 en classé- Nouveau système de récompenses- Nouveau défi avancé « Art of War »- Nouvelle carte (MegaRandom)- Éditeur de contenu pour les mods (encore en bêta)- Ajout d'évents saisonniers- Quelques points de rééquilibrage