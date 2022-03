Diablo IV montre ses environnements en vidéos

Blizzard nous livre son nouveau rapport trimestriel sur l'avancée de, très attendu projet dont on n'a toujours aucune date de sortie, même vague, mais on repart tout de même avec quelques vidéos pour nous montrer quelques unes des zones principales ouvertes (cinq, tous totalement différentes), qui seront accompagné de plus de 150 donjons aléatoires.Dans ce dernier cas, on parle plus exactement d'un mélange entre le procédurale et l'artisanale, donc avec des éléments et salles qui interviendront au pif, mais tout de même des aspects fixes, avec notamment la promesse qu'un même donjon pourra proposer plusieurs types de décors (est cité comme exemple une crypte qui débouchera sur un ensemble de cavernes).reste attendu sur PC ainsi que sur supports PlayStation/Xbox, et si tout se passe comme prévu, le titre devrait être disponible Day One dans le Game Pass.