Au fait, Godfall arrive sur Xbox

Toujours pas de passage en F2P pourmais une tentative de s'ouvrir à un plus large public avec l'arrivée de versions Steam, Xbox Series et Xbox One dans le cadre d'une « Ultimate Edition » qui sera également disponible sur PS5, PS5 et l'EGS, le tout pour le 7 avril.Au programme :- Le jeu de base- Les trois updates dont Exalted (*)- L'extension « Fire & Darkness »- Les bonus des éditions spéciales et de précommande(*) Prochaine MAJ majeure qui offrira une grosse refonte générale, du nouveau loot, un nouveau système d'upgrade, une narration boostée pour la campagne, une vitesse de jeu augmenté, un système de résurrection en coop (il était temps) ou encore un nouveau mode coop à 6.Enfin, notez que si l'Ultimate Edition coûtera 39,99€ sur tous les supports, les joueurs Steam/Xbox auront droit à une réduction de 10€ en période de lancement.