Hogwarts Legacy : la présentation complète, avec confirmation du lancement cette année (et version Switch)

Retour sur le State of Play tenu hier en fin de soirée, permettant de lever pleinement le voile surque Warner Bros a pleinement confirmé pour les fêtes de fin d'année (sans plus de précisions néanmoins), toujours sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, mais également sur Nintendo Switch, et dans une vraie version (donc pas de format Cloud).En vrac :- 100 % solo.- Se déroulera à la fin des années 1800.- On pourra créer son personnage en tant que nouvelle recrue de Poudlard.- Un personnage qui possédera l'art de contrôler une magie ancienne et interdite.- La notoriété du héros face aux autres élèves ne viendra pas de son passé, mais du fait qu'il va débuter son cursus alors que ses camarades en sont déjà à leur cinquième année.- Possibilité de rejoindre une des quatre maisons.- Visite libre de Poudlard et ses alentours (dont le village de Pré-au-Lard).- Divers cours (potions, balai volant, magie…).- Système de combat évidemment full magie.- Arbres de compétences et équipement.- Décors qui évolueront avec les saisons.