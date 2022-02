Visuels et DLC déjà en attente pour Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin

Le lancement deapproche doucement et la Team Ninja nous en délivre quelques nouveaux visuels pour mettre en avant plusieurs éléments adaptés du premier épisode de la franchise, entre démon de feu, peuple Luféniens et différents donjons.Des visuels qui mettent également quelques capacités de combat réparties dans les 27 classes avec possibilité d'en équiper deux en passant de l'une à l'autre, et bien entendu l'obligation de passer par la maîtrise avant de débloquer les meilleurs jobs.Square Enix termine par une mise au point pré-launch :- Précommander le jeu en numérique (qu'importe l'édition) vous donnera un accès anticipé, de 3 jours sur consoles (donc dès le 15 mars) et 1 jour seulement sur PC (17 mars).- L'ajout d'une édition Digital Deluxe qui offre comme d'hab un artbook et un aperçu de l'OST, mais aussi et surtout 3 futurs DLC : un sur Bahamut, un autre sur Gilgamesh, et un dernier encore mystérieux (« Un Futur Différent »).