Assassin's Creed Valhalla : L'Aube du Ragnarök fait sa grosse présentation

Pendant que Ubisoft prépare le futur de la franchise dans une formule qu'on attend de découvrir (on sait juste que ce ne sera pas du F2P), c'estqui se chargera de représenter la licence cette année.Et à 39,99€ l'extension, on pourrait presque parler d'un jeu à part entière, prévu le 10 mars 2022 et où on incarnera directement Odin, parti sauver son fils Baldr à travers le monde des nains (Svartalfheim).