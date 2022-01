Le nouveau projet des créateurs de Guacamelee sera dispo Day One dans le Game Pass

Aprèset la percéesans oublier, le studio Drinkbox lancera sa prochaine production le 18 janvier sur PC, Xbox Series et Xbox One, avec comme belle surprise l'intégration Day One dans le Game Pass.sera d'ailleurs une fois encore la preuve que l'équipe tente de varier ses projets puisqu'on aura ici droit à de l'action-RPG en 2D (d'ailleurs jouable en coopération, uniquement en ligne) avec un personnage pouvant prendre jusqu'à 15 formes différentes, pour 80 capacités à combiner afin de mener à bien une masse de quêtes très variées (seul moyen de gratter de l'xp) au cœur de donjons générés aléatoirement.