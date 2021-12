FFVII Remake : l'upgrade graphique finalement gratos avec la version PS Plus

Peut-être dans le but de détourner un peu l'attention de ceux qui râlent devant le portage PC de, Square Enix nous fait une annonce inattendue pour ce qui concerne celle sur PlayStation 5 : réflexion faite, et bien des mois après sa sortie, ceux qui ont choppé le jeu sur le PlayStation Plus pourront finalement bénéficier de l'upgrade graphique gratuitement. Une pensée donc pour ceux qui sont repassés à la caisse entre temps.Pour les concernés en revanche, notez que cette upgrade ne concerne pas le DLC « Intermission » (avec Yuffie donc) mais qu'il est possible de le chopper avec une petite promo à -25 %.