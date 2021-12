PUBG va craquer pour le modèle F2P

Il fut un temps le roi du Battle Royale (on va dire qu'il a réellement démocratisé le genre) et a longtemps profité de ce statut pour être l'un des seuls représentants à afficher un tarif plus ou moins Premium. Mais face à la concurrence, l'éditeur n'a plus le choix de suivre la tendance et annonce de fait le passage officiel en F2P le 12 janvier sur l'intégralité des supports concernés.Alors concrètement, coté monétisation, voici ce qu'il y a à savoir :- Une option « Battlegrounds Plus » (12,99€) vous offrira des boosts d'expériences, le droit de créer vos parties personnalisées et d'accéder au mode classé.- Ceux qui avaient déjà acheté le jeu bénéficieront de bonus cosmétiques et du Battlegrounds Plus (encore heureux).- Les Battle Pass vont évidemment continuer.Pour rappel, le titre a réussi à se vendre à 75 millions d'unités, avec bien entendu la majorité de l'audience sur PC… et en Asie.