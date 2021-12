Saints Row 2022 : nouveau trailer

Il fait partie des titres qui ont soigneusement esquivé les AAA massifs de février, le report servant également à améliorer les qualités et arguments de ce reboot/préquelle de la franchise, tout de même 9 ans après le précédent épisode. Allez, 7 si on prend en compte l'extension sur Gat.En voici une nouvelle bande-annonce diffusée à l'occasion des récents Game Awards, en rappelant que le lancement aura désormais lieu le 23 août 2022 sur PC, PlayStation et Xbox (cross-gen).