Le partenariat entre Dr Dre et Rockstar concernait bien GTA Online

Snoop Dogg avait bien vendu la mèche : Dr Dre était bien en partenariat avec Rockstar pour la franchise GTA mais malheureusement, l'heure n'est toujours pas à une révélation du sixième épisode, ce rapprochement concernant une énième MAJ de, d'ailleurs prévue pour le 15 décembre prochain.Une nouvelle extension scénarisée (se plaçant plusieurs années après les événements de GTA V) où Franklin et ses acolytes, aux commandes d'une nouvelle boîte destinée à régler des contrats de gros richards, répondra à la demande de Dr Dre lui même, s'étant fait voler son tel… composé de morceaux totalement inédits. Musiques que l'on retrouvera du coup dans une station supplémentaire (en plus d'autres artistes) avec ajout de nouveaux lieux, armes et véhicules.