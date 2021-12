Halo : la première bande-annonce de la série TV sera diffusée lors des Game Awards

Après un premier teaser lors du show spécial pour les 20 ans de la marque Xbox,nous annonce que la série TVaura droit à sa première véritable bande-annonce durant les Game Awards, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, et dont voici un très petit aperçu.C'est courant 2022 que l'on pourra enfin découvrir le résultat de cette adaptation via Paramount+, avec Pablo Schreiber dans le rôle de Master Chief, et Jen Taylor pour l'intelligence artificielle Cortona.