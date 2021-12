L'expérience The Matrix Awakens sera officiellement dévoilée durant les Game Awards

Le leak était vrai et comme on le pensait, il faudra s'attendre à une « expérience visuelle » autour deplutôt qu'un vrai titre, avec une révélation officielle lors des Game Awards dans la nuit du 9 au 10 décembre, mais dont le pré-téléchargement est déjà actif.Le but de tout cela ? Faire de la pub pour le quatrième film déjà, mais surtout l'occasion pour Epic Games (qui publie la chose) de révéler un peu plus les arguments de son moteur Unreal Engine 5. A ce propos, l'expérience ne sera disponible que sur PlayStation 5 et Xbox Series.