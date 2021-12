Starfield : toujours pas de gameplay neuf, mais au moins quelques artworks

On se doute bien quedébutera véritablement sa communication en matière de gameplay pour le printemps 2022 (comme souvent avec Bethesda) mais on continue de se contenter de miettes entre temps avec ici l'ouverture d'une série de vidéos making-of pour y gratter de nouveaux artworks à découvrir ci-dessous.La vidéo en question aborde elle le passif de la team principale, déjà derrièreet, et qui parva tenter de proposer un peu de réalisme pour tout ce qui touche à la technologie.Sortie (lointaine) prévue pour le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series.