Rocket League se lance sur mobile

Là où de nombreux F2P cherchent à retranscrire une expérience identique partout, ne serait-ce que pour tenter le cross-play, Epic Games et Psyonix ont fait le choix du spin-off pour lancersur mobile avec donc un gameplay 2D qui gardera néanmoins les fondamentaux qui font tout le succès de la franchise depuis déjà plus de 6 ans.Le titre est disponible dès à présent sur iOS & Android, et les développeurs laissent les intéressés se faire tranquillement la main avant d'ouvrir la Saison 1 ce mercredi.