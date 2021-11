Halo Infinite : encore un bout de la campagne

Alors que ceux qui le souhaitent (possèdent un PC ou une Xbox quoi) peuvent désormais s'adonner au multi de, c'est du coté de la campagne principale que IGN revient avec un second aperçu vidéo pour illustrer la mission « The Conservatory », avec l'une des nouvelles armes de cet épisode et toujours quelques coupes effectuées pour éviter de nous montrer le moindre spoil coté scénario.On vous remet la première des deux vidéos si vous l'aviez loupé, avant de retourner patienter jusqu'au lancement prévu le 8 décembre prochain.