CyberConnect2 vient d'annoncer que le premier DLC desera mis en ligne ce jeudi 4 novembre, proposant les deux démons Akaza et Rui comme personnages jouables avec déjà un aperçu vidéo ci-dessous.Le DLC sera gratuit, tout comme les deux suivants (non datés) qui apporteront à chaque fois deux nouveaux démons, donc six au total pour combler la faiblesse du casting au lancement.