Saints Row : nouvelle présentation de gameplay, sur les 2 premières missions du jeu

Toujours par l'intermédiaire de Game Informer, Volition dévoile un aperçu des deux premières missions pour lenouvelle génération, dont la première se situera avant même la formation des saints.La sortie du jeu complet tombera le 25 février 2022 sur PC et supports PlayStation/Xbox, et outre la qualité du jeu elle-même, on souhaitera un minimum de succès pour le studio qui n'a rien pondu depuis des années à part l'intéressant mais oublié, considéré comme l'un des rois des bacs à solde.