Gran Turismo 7 montre encore ses coulisses

On continue de croire (vous verrez) qu'un State of Play purement dédié àdéboulera les premières semaines de 2022 mais en attendant, on grignote ce que l'on peut dont ici un mini-carnet sur la vision de Kazunori Yamauchi et son amour de la discipline.Dans tous les cas, hors report du moins, ça sortira le 4 mars prochain, sur PlayStation 5 comme sur PlayStation 4 (et un jour sur PC ?).