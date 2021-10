Un peu de gameplay pour Dragon Quest X Offline

C'est dans le cadre du dernier « Play Play Play » de Sony Japan que Square Enix a livré un premier aperçu de gameplay pour, qui comme son nom l'indique sera une réadaptation purement solo du fameux MMORPG de la franchise, avec diverses modifications, un système de combat à l'ancienne et un design Chibi qui divisera un peu.Ça sortira le 26 février 2022 au Japon (PC, PS5, PS4, Switch) et on espère tout de même voir enfin le titre arriver en occident un jour ou l'autre.