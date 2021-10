Un peu de gameplay pour Saints Row

Game Informer s'est accaparé la communication du reboot dele temps d'un mois, et nous présente une nouvelle vidéo de gameplay montrant avant tout le rendu dont les différences sont forcément notables par rapport au précédent épisode : on parle quand même de l'époque PS360.Volition n'a en tout cas pas intérêt à louper son coup après l'échec du pourtant sympathoche, et on jugera du résultat le 22 février 2022 sur PC, PlayStation et Xbox, une fois de plus dans le cadre du cross-gen.