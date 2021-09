THQ Nordic annonce MX vs ATV Legends

On revient vers le récent showcase de THQ Nordic avec l'annonce de, nouvel épisode d'une franchise dont on ne compte plus l'âge et qui compte bien proposer cette fois :- le plus gros mode carrière de la série- toujours plus d'options de personnalisation- du multi en écran splitté (à 2) et jusqu'à 16 en ligne- moteur physique revu- un nouveau mode de jeu (Trails) qui reste à détaillerL'éditeur prévoit une sortie sur PC, PlayStation et Xbox (en cross-gen cette fois) mais une fois de plus évitera de proposer la moindre fenêtre de lancement.