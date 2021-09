Back 4 Blood prépare sa sortie en vidéo

Pendant quea fait ses valises pour se barrer en février 2022 (pas forcément une excellente idée vu l'embouteillage qui s'annonce), l'autre gros jeu de zombies de fin d'année, donc, maintient lui la barre et accueille un « Story Trailer » par ce que, ouais, il y aura un semblant d'histoire au travers du mode campagne de ce L4D-Like des mêmes développeurs qui ont intérêt à se rattraper après l'énorme échec deLa sortie tombera le 12 octobre sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, sans oublier une proposition Day One bienvenue dans le service Game Pass.