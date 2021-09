Tales of Arise : dernière présentation à J-2

C'est dans deux jours et donc le vendredi 10 septembre que sortira enfin, titre qu'on attend depuis plus de deux ans (covid, tout ça) et qui revient une dernière fois faire un tour complet de ce que l'on devra attendre de ce « nouveau départ » pour une franchise qui compte bien se relancer sur le marché, aujourd'hui sans l'apport de Hideo Baba.On vous laisse zieuter ces quelques cinq minutes de vidéo en rappelant au cas où qu'une démo jouable est toujours disponible pour vous donner une idée du potentiel.