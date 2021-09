Super Monkey Ball B.M. aura aussi du Hello Kitty

On croyait avoir fait le tour maisa encore des guests en stock et sans savoir combien il y en aura au total, SEGA vient de confirmer la présence de Hello Kitty. Comme ça oui. Bon par contre, comme Morgana de, il faudra cracher 5 balles pour obtenir cette mascotte connue mondialement.Rappelons en revanche que Beat, Sonic, Tails et Kazuma seront eux bien inclus dans le jeu, prévu le 5 octobre prochain sur tous les supports.