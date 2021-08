Dying : 1983 a donné des nouvelles

L'équipe de Nekcom a dévoilé une bande-annonce complète de, son jeu d'exploration/puzzle à tendance horrifique qui fait suite à, titre de 2017 « acclamé par la critique » selon le communiqué presse, mais qui s'est en réalité fait déboîter par la presse (plus ou moins 40 sur Metacritic).Quelques doutes donc mais néanmoins des promesses pour rassurer les intéressés, comme un plus grand nombre d'objets pour les puzzles qui seront trois fois plus nombreux, une narration beaucoup plus importante ou encore une progression plus actualisée et plus ouvert au lieu d'un enchaînement de petits niveaux.Pas de date précise mais un lancement qui se fera d'abord sur PlayStation 5, avant que les développeurs ne portent le jeu sur PC, PS4, Switch et les différentes Xbox.