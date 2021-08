Capcom continue ses « collaboration maisons » pouret après Tsuniko (de) et Amaterasu (), c'est maintenant Akuma dequi va faire part de sa présence le 27 août comme le montre le trailer ci-dessous.Deux autres collaborations du même type sont programmées d'ici la fin de l'année, et on rappellera en passant que le titre sortira juste après (donc début 2022) sur PC.