The Ascent a son trailer de lancement

Curve Digital nous signale avec ce trailer de lancement que c'est aujourd'hui même que débarquesur PC, Xbox Series et Xbox One, accessible à tous plus ou moins au moment où vous lirez ces lignes (19h précisément).Davantage cité comme un action-RPG qu'un twin-stick shooter malgré les apparences (mais néanmoins jouable en coopération jusqu'à trois), le titre est proposé dès aujourd'hui dans le Game Pass.