Un trailer et une date de sortie pour la réédition de Project Zero : La Pretresse des Eaux Noires

Koei Tecmo nous précise que la réédition detombera en pleine période de Halloween, donc le 28 octobre 2021 sur absolument tous les supports, en rappelant néanmoins qu'il n'y aura que du dématérialisé au programme, à moins de passer par l'import Asia/Japon.Un gros trailer nous est offert pour l'occasion, évoquant d'ailleurs les rares ajouts, donc un mode photo et quelques costumes, et comme c'est Koei Tecmo, on profite de ce dernier aspect pour voir plus large : un costume de Ryza à télécharger gratuitement les deux semaines qui suivront la sortie, et un pack de six autres (tirés des précédents épisodes de la franchise) dans une édition Digital Deluxe, ou à se procurer sous forme d'un DLC.